Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 6:39 AM IST

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ‘ച​ല​ഞ്ച്'; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ അ​പ​ക​ട​മ​റി​യാ​തെ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ‘ച​ല​ഞ്ച്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​
    ദു​ബൈ: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന പ​ല ‘ച​ല​ഞ്ചു’​ക​ളും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ത​ല​യോ​ട്ടി പൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ക്ക​ൽ, ശ്വാ​സം പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്കോ ​​മ​ര​ണ​ത്തി​നോ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പു​റ​ത്ത്​ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ല​ഘു വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. സ​മാ​ന​മാ​യ ച​ല​ഞ്ചു​ക​ൾ മ​റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കി​നും മ​ര​ണ​ത്തി​നും വ​രെ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് തു​റ​ന്നു

    സം​സാ​രി​ക്കാ​നും സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ

    സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​യോ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​ശ​സ്തി നേ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യോ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ‘ച​ല​ഞ്ചു’​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ​യും പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​വും അ​നു​ചി​ത​വു​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ‘പൊ​ലീ​സ്​ ഐ’ ​സേ​വ​നം വ​ഴി​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും

    ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:warningPolice issuegulfnewsUAESocial Media
