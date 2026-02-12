സോക്കർ ലീഗ് സീസൺ 2:സി.കെ ബ്രദേർസ് ചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
ദുബൈ: പൂതപ്പാറ മഹൽ യു.എ.ഇ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച സോക്കർ ലീഗ് രണ്ടാം സീസണിൽ സി.കെ ബ്രദേർസ് ചാമ്പ്യന്മാരായി. വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് ഡിഫെൻഡേഴ്സിനെയാണ് തോൽപിച്ചത്.
പൂതപ്പാറ മഹല്ലിലെ ഏഴു ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിന് അഫ്സൽ ചെമ്പേൻ, കെ.പി. മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, ടി.പി നഹാസ്, ശിർഷാദ്, തുഫൈൽ, മുഹമ്മദ് അൽഷാദ്, അബ്ദുൽ മുനീർ, സൻഫീർ, ഷഫീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ ഷക്കീർ, എം.കെ.പി ശാഹിദ്, ഷജീബ്, കെ.പി. സാജിദ് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് വിതരണം ചെയ്തു.
