Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Sept 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 10:28 AM IST

    സ്നേഹ ദുബൈ മീലാദ് സംഗമം

    സ്നേഹ ദുബൈ മീലാദ് സംഗമം
    സ്നേ​ഹ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’

    ഉ​സ്താ​ദ് ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഹൈ​ത​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കൊ​ടു​വ​ള്ളി പ​ന​ക്കോ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ്നേ​ഹ ദു​ബൈ ന​ബി​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഫ്ലോ​റ ക്രീ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഉ​സ്താ​ദ് ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹൈ​ത​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്നേ​ഹ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ കൈ​മാ​ക്കി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​സ്ത​ഫാ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ എം.​പി. ജ​ലീ​ൽ, സ്നേ​ഹ ദു​ബൈ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹു​ബ്ബു​റ​സൂ​ൽ മ​ധു​ര​മാ​ഷ​പ്പും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    കൂ​ടാ​തെ ലൈ​വ് ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും മെ​മ്മ​റി ടെ​സ്റ്റും ന​ട​ത്തി. പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. പ​ന​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കാ​യി സ്നേ​ഹ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ്- 04 വി​ജ​യി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വി.​കെ. ഷം​നാ​സ്, ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, സ​ലീം മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​പി.​എം അ​ലി, വി.​ടി. ല​ത്തീ​ഫ്, ഷാ​ന​വാ​സ്, സെ​ബാ​ഹ്, ഷ​ബീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബ​ഷി​ർ ക​ള​ത്ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ്നേ​ഹ ദു​ബൈ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​മു​ജീ​ബ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

