Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 7:10 AM IST

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ നേ​തൃസം​ഗ​മം

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ നേ​തൃസം​ഗ​മം
    അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​സം​ഗ​മം

    ഷാ​ര്‍ജ: എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ സം​ഗ​മം അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. തു​മ്പെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യു.​എ.​ഇ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ബാ​റ​ക് അ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി സം​വി​ധാ​നം ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ട്ട് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ശാ​ഖ-​യൂ​നി​യ​ന്‍ എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഘ​ട​ന​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഭാ​വി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മെ​ന്നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി തു​ട​ര്‍ന്നു. യു.​എ.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും പ​ന്ത​ളം യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ അ​ഡ്വ. സി​നി​ല്‍ മു​ണ്ട​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ജ​ന്‍ സ​ത്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

