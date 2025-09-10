Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Sept 2025 9:31 AM IST
    10 Sept 2025 9:31 AM IST

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ദു​ബൈ യൂ​നി​യ​ൻ തി​രു​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ദു​ബൈ യൂ​നി​യ​ൻ തി​രു​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം
    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യൂ​നി​യ​ൻ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തി​രു​ജ​യ​ന്തിആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ദു​ബൈ യൂ​നി​യ​ൻ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ 171ാമ​ത് തി​രു​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​റാ​മ​യി​ലെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ജി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശ്രീ​മ​ദ് ശി​വ ബോ​ധാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം യു.​എ.​ഇ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പ്ര​സാ​ദ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ.​ആ​ർ.​സി ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ യൂ​നി​യ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ജ​ൻ സ​ത്യ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ്‌ സു​ധാ​ക​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​നി​യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​നീ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, അ​മ്പാ​ടി സു​ജി, യൂ​ത്ത് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​തി​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ, മി​ഥു​ൻ, രാ​ഹു​ൽ, ആ​ദ​ർ​ശ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്​ മി​നി ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​ന്ദ​ഗോ​വി​ന്ദ ടീ​മി​ന്‍റെ ബ​ജ​ന​യും ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

