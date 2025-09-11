Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Sept 2025 6:56 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 6:56 AM IST

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    ഷാ​ര്‍ജ: വി​പു​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​യ​ന്‍. അ​ജ്മാ​ന്‍ കോ​സ്മോ​പൊ​ളി​റ്റ​ന്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി​ജു ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശി​വ​ബോ​ധാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ള്‍ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ര്‍മ പ്ര​ബോ​ധ​ന​ത്തി​നും ധ്യാ​ന​ത്തി​നും മു​ഖ്യ കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്ന​ദാ​നം, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, വി​ശേ​ഷാ​ല്‍ പൂ​ജ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​യ​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​വേ​ദി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ബാ​ലി​കാ ബാ​ല​ന്മാ​ര്‍ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കി.

    1500ല്‍പ​രം ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വ​ര്‍ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​യ​നി​ല്‍ 20 ശാ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 800ഓ​ളം പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു, കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്‍, അം​ബേ​ദ്ക​ര്‍, മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി, സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍, അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി വേ​ഷ​ങ്ങ​ളും തെ​യ്യം, ക​ഥ​ക​ളി, സ​ര​സ്വ​തി വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​വേ​ഷ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ഫ്ലോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍ പ്ര​സാ​ദ്, ഫി​നാ​ന്‍സ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ജെ.​ആ​ര്‍.​സി. ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷാ​ര്‍ജ യൂ​നി​യ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജു മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കാ​നൂ​ര്‍ വി​ജ​യ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

