Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:56 AM IST

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​വും സെ​മി​നാ​റും

    എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​വും സെ​മി​നാ​റും
    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന ശി​വ​ഗി​രി തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫൈ​ന​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്മാ​ന്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്ക് ദു​ബൈ മ​ണി​പ്പാ​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി, റോ​ബോ​ട്ടി​ക് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സെ​മി​നാ​റും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15ന് ​അ​ജ്മാ​ന്‍ ക​ൾ​ച​റ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ശി​വ​ഗി​രി തീ​ര്‍ഥാ​ട​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:seminaressay competitiongulf news malayalamS.N.D.P. Union
