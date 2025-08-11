Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈയിൽ ഗതാഗതം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:07 PM IST

    ദുബൈയിൽ ഗതാഗതം നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്മാർട്ട്​ സംവിധാനം

    text_fields
    bookmark_border
    തിരക്ക്​ കുറക്കാൻ എ.ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമാണ്​ പദ്ധതി
    Traffic in dubai
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ റോഡിലെ വാഹന ഗതാഗതം

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ റോഡുകളിലെ ഗതാഗതം നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ‘ഡാറ്റ ഡ്രൈവ്​-ക്ലിയർ ഗൈഡ്​’ എന്ന പേരിൽ സ്മാർട്ട്​ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോം അവതരിപ്പിച്ച്​ ​ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ). തൽസമയ വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കൂടി സംവിധാനത്തിൽ വിശകലനത്തിന്​ ഉപയോഗിക്കാനാകും. ​

    റോഡിലെ സാഹചര്യം ഓരോ സമയത്തും മനസ്സിലാക്കുക, റോഡിലെ സ്പീഡ്​​ വിലയിരുത്തുക, മാറിമാറി വരുന്ന ഗതാഗത രീതികൾ തിരിച്ചറിയുക, ഗതാഗതം എളുപ്പമുള്ള സമയം മനസ്സിലാക്കുക, തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, ഗതാഗതക്കുരുക്കും മറ്റു ഗതാഗത രീതികളും തിരിച്ചറിയുക എന്നിവ സ്മാർട്​ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

    ദുബൈയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​ കുറക്കാനായി നിർമിതബുദ്ധി സാ​ങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ ആർ.ടി.എ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. ഇതുവഴി ദുബൈയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായ നഗരങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്​ നൽകാനും കഴിയും.

    ഡാറ്റ ഡ്രൈവ്​-ക്ലിയർ ഗൈഡ് സംവിധാനം എമിറേറ്റിലെ റോഡുകളിലെ ഗതാഗത സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച തൽസമയ വിവരങ്ങൾ മെസേജുകളായും മറ്റും നൽകും. ഇതിനനുസരിച്ച്​ ദൈനംദിന മാറ്റങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്ക്​ സാധിക്കും. വ്യത്യസ്ത ​സമയങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലും ആഴ്ചകളി​ലുമുള്ള ഗതാഗത പ്രകടനം വിലയിരുത്താനും സംവിധാനത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ട്​. തിരക്കുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളും മറ്റുള്ളവയും തിരിച്ചറിയാനും ഇതനുസരിച്ച്​ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും ഈ വിവരങ്ങൾ സൗകര്യമൊരുക്കും.

    നേരത്തെ വ്യത്യസ്ത സ്രോതസുകളിൽ നിന്ന്​ ജീവനക്കാർ നേരിട്ട്​ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്​ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്​. നേരിട്ട്​ വിവിരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്​ അതിന്‍റേതായ കാലതാമസം നേരിടുകയും തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:traffic managementSmart systemSmart traffic monitoringU.A.E News
    News Summary - Smart system to monitor traffic in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X