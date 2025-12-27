Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:50 AM IST

    റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ അ​​ൽ​ഐ​ൻ സി​റ്റി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ൽ​ഐ​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ അ​സ്സ​റ്റ്​​സ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റാ​ശി​ദ്​ ഹ​മ​ദ്​ അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ 2551 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഡാ​റ്റ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 1005.77 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഡാ​റ്റ​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. റോ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​പ​രി​ത​ല​പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ള്ള​ലു​ക​ളും ച​രി​വു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡി​ലെ പ​രു​ക്ക​ൻ അ​വ​സ്ഥ അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​ത​യു​ള്ള ലേ​സ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ ക​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ പാ​ളി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​ത്ത് തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന റ​ഡാ​റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കൃ​ത്യ​മാ​യ 3ഡി ​മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ലി​ഡാ​ർ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, വി​ള​ക്ക്​ തൂ​ണു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ റോ​ഡ് സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യും.

    കൃ​ത്യ​ത​യും വി​ശ​ക​ല​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര വി​വ​ര​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsroad conditionSmart systemgulfnewsmalayalam
    News Summary - Smart system to monitor road condition
    Similar News
    Next Story
    X