Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅജ്മാൻ ടാക്സികളിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:08 AM IST

    അജ്മാൻ ടാക്സികളിൽ സ്മാർട്ട് വേഗപ്പൂട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    റോഡിലെ വേഗപരിധിക്കനുസരിച്ച്​ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കും
    അജ്മാൻ ടാക്സികളിൽ സ്മാർട്ട് വേഗപ്പൂട്ട്
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ന്‍: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ടാ​ക്സി​ക​ളി​ലും ലി​മോ​സി​നു​ക​ളി​ലും സ്മാ​ർ​ട്ട് വേ​ഗ​പ്പൂ​ട്ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ജ്​​മാ​നി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​നം ടാ​ക്സി​ക​ളി​ലും ലി​മോ​സി​നു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക്ക്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ടാ​ക്സി കാ​റു​ക​ളു​ടെ വേ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ വേ​ഗ​പ്പൂ​ട്ട്. ഇ​ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും അ​നു​വ​ദി​ച്ച വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കൂ. കൂ​ടു​ത​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​ന വേ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം കു​റ​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള പു​തി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ത​ത്സ​മ​യ സ്ഥാ​ന​വും ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വേ​ഗ പ​രി​ധി​ക​ളും സ്വ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യും. കൂ​ടാ​തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങളു​ടെ ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച വേ​ഗ​ത്തെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥ​ല​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത്​ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും.

    ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ വേ​ഗം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത സ്മാ​ർ​ട്ട് മാ​പ്പി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം, വേ​ഗ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ സി​സ്റ്റ​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​ന്വ​യം, നി​ർ​ദി​ഷ്ട വേ​ഗ പ​രി​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യ​ഥാ​സ​മ​യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഡേ​റ്റ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്. റോ​ഡി​ലെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ajmanUAE Newstaxigulf news malayalam
    News Summary - Smart speed limit in Ajman taxis
    Similar News
    Next Story
    X