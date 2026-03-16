    date_range 16 March 2026 7:42 AM IST
    date_range 16 March 2026 7:42 AM IST

    ബീച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്​ ‘സ്മാർട്ട്​ റെസ്​ക്യൂ’ സംവിധാനം

    ദുബൈ ബീച്ചുകളിലാണ്​ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്​
    ബീച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്​ ‘സ്മാർട്ട്​ റെസ്​ക്യൂ’ സംവിധാനം
    ലൈഫ് ബോയ് റോബോട്ട്​

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ ബീച്ചുകളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ റോബോട്ടുകളും ഡ്രോണും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട് റെസ്ക്യൂ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം.

    അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടൻ മുങ്ങിത്താഴുന്നവരുടെ അരികിലേക്ക് പറന്നെത്തുന്ന ലൈഫ് ബോയ് ഡ്രോണുകളും, നീന്തിയെത്തുന്ന ലൈഫ് ബോയ് റോബോട്ടുകളുമാണ് സ്മാർട്ട് റെസ്ക്യൂ സംവിധാനത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. കടലിൽ മുങ്ങിയവർക്ക് പിടിച്ചു കിടന്ന് കരയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കും. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ വേഗത കൂട്ടാനാണ് പുതിയ സംവിധാനം.

    റിമോർട്ടിൽ​ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതും സ്വയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ ലൈഫ്​ ബോയ്​ റോബോട്ടുകൾ പരമ്പരാഗത ലൈഫ്​ ഗാർഡുകൾ നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. കാഴ്ച പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയിൽ 500 കിലോഗ്രാം വരെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്​.

    വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ്​ ഇതിന്‍റെ രൂപകൽപന. പ്രാരംഭ ഘട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ശാരീരിക അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുവരുടെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ലൈഫ് ഗാർഡുകളെ റോബോട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപകടസ്ഥലത്തേക്ക്​ വേഗത്തിൽ പറന്നെത്താൻ ലൈഫ്​ ബോയ്​ ഡ്രോണുകൾക്ക്​ സാധിക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലും അപകടരഹിതമായും നടത്താൻ സാധിക്കും. തൽസമയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്യാമറ യഥാസമയം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ലൈഫ്​ ഗാർഡ്​ ടീമിന്​ കൈമാറും. ഇത്​ സംഭവം വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും കൃത്യമായ അപകട സാധ്യതകൾ മനസിലാക്കി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും അധികൃതരെ സഹായിക്കും.

    സമഗ്രമായ നിയമ ചട്ടക്കൂടുകളുടെയും പരിശീലനം നേടിയ ലൈഫ്​ ഗാർഡുകളുടെയും പിന്തുണയിലായിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം. ഉമ്മു സുഖൈം 1 നൈറ്റ്​ ബീച്ച്​, ജുമൈറ 3 നൈറ്റ്​ ബീച്ച്​, ജുബൈ 1 നൈറ്റ്​ ബീച്ച്​, ജുമൈറ 2 ബീച്ച്​, അൽ മംസാർ ബീച്ചുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പരിശീലനം ലഭിച്ച ലൈഫ്​ ഗാർഡുകളുടെ പിന്തുണയോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.

    News Summary - 'Smart Rescue' system for beach rescue operations
    Similar News
