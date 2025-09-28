Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 8:32 AM IST

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റി’​ന്​ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യേ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ല്ലാ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റി’​ന്​ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യേ​റി
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റി​ൽ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് കോ​റി​ഡോ​റി’​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടോ ബോ​ർ​ഡി​ങ് പാ​സോ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​തെ, ചു​വ​ന്ന പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം 20 മു​ത​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ കോ​റി​ഡോ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലി​ത് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3ലെ ​ബി​സി​ന​സ് ക്ലാ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ച്ച​ർ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ​യി​ടെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും എ.​ഐ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഈ ​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, ക്യാ​മ​റ​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഡാ​റ്റാ​ബേ​സു​മാ​യി ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, ബോ​ർ​ഡി​ങ് പാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി 6 മു​ത​ൽ 14 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് യാ​ത്രാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 3ലെ ​വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ, സ്മാ​ർ​ട്ട് റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യം എ​ല്ലാ ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ്’ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​മെ​ന്നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ പ്ര​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ​ത്തി​മ സ​ലീം അ​ൽ മ​സ്റൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​നെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മേ​ഷ​നെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai airportUAE NewsGulf News
    News Summary - 'Smart Red Carpet' at Dubai Airport gets approval
    Similar News
    Next Story
    X