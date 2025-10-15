Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    15 Oct 2025 7:58 AM IST
    15 Oct 2025 7:58 AM IST

    സ്വ​ർ​ണം ശു​ദ്ധ​മാ​ണോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്​ ലാ​ബ്​

    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    സ്വ​ർ​ണം ശു​ദ്ധ​മാ​ണോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്​ ലാ​ബ്​
    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ സെ​ർ​ഫ്​

    സ​ർ​വി​സ്​ കി​യോ​സ്ക്

    ദു​ബൈ: സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റു വി​ല​യേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ശു​ദ്ധി ഒ​രു മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ന​വീ​ന സ്മാ​ർ​ട്​ ലാ​ബ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. വേ​ൾ​ഡ്​ ട്രേ​ഡ്​ സെൻറ​റി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ജൈ​ടെ​ക്സ്​ മേ​ള​യി​ലാ​ണ്​ സെ​ർ​ഫ്​ സ​ർ​വി​സ്​ കി​യോ​സ്ക്​ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ.​ടി.​എം മെ​ഷീ​ൻ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള കി​യോ​സ്കി​ലെ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത്​ സ്വ​ർ​ണം വെ​ച്ചാ​ൽ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ രീ​തി. ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്​ ഓ​ഫ്​ തി​ങ്ക്സ്, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി, മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്​ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ​അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​വും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​മാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം എ​സ്.​എം.​എ​സ്​ വ​ഴി​യോ പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്ത റ​സീ​പ്​​റ്റാ​യോ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ എ.​ടി.​എ​മ്മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പോ​ലെ​യാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ​ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലെ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ള​വ്​ സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, കോ​പ്പ​ർ, സി​ങ്ക്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​ക്ക​ണ​ക്കി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ ​സ്വ​ർ​ണ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം. നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ്​ സൂ​ഖ്, മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന ഷോ​പ്പി​ങ്​ മാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്​ കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

