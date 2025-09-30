Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:03 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:03 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ വർധന

    text_fields
    bookmark_border
    -പെട്രോളിന്​ ഏഴ്​ ഫിൽസും ഡീസലിന്​ 15 ഫിൽസും കൂടി
    യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ നേരിയ വർധന
    cancel
    Listen to this Article

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ ഇന്ധന വില പുതുക്കി. പെട്രോളിനും ഡീസലിന്​ നേരിയ വില വർധനവുണ്ട്​. ആഗസ്റ്റിന്​ ശേഷം തുടർച്ചയായി രണ്ടാംതവണയാണ്​ വില കൂടുന്നത്​. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന്​ 2.77 ദിർഹമാണ്​ വില. സെപ്​റ്റംബറിൽ ഇത്​ 2.70 ദിർഹമായിരുന്നു. സ്​പെഷൽ 95 പെട്രോളിന്​ 2.66 ദിർഹമിലെത്തി. നേരത്തെയിത്​ 2.58 ദിർഹമായിരുന്നു. ഇ-പ്ലസ്​ 91 പെട്രോൾ വില 2.51 ദിർഹമിൽ നിന്ന് 2.58 ദിർഹമായി ഉയർന്നു.

    2.71 ദിർഹമാണ്​ ഡീസൽ വില. കഴിഞ്ഞ മാസം 2.66 ദിർഹമായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മുതൽ പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽവരും.ആഗോള വിപണിയിലെ ക്രൂഡ്​ ഓയിൽ വില അനുസരിച്ചാണ്​ യു.എ.ഇയിലും ഇന്ധന വില നിർണയ സമിതി ഓരോ മാസവും ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്​. പണപ്പെരുത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ ഇന്ധന വിലക്ക്​ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട്​. ഇന്ധന വിലസ്ഥിരത ഗതാഗത ചെലവുകളും മറ്റ്​ സാധനങ്ങളുശട വിലകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    അതേസമയം, ആഗോള തലത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ധന വിലയുള്ള 25 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ യു.എ.ഇ. ശരാശരി 2.58 ദിർഹമാണ്​ ഇവിടെ പെ​ട്രോൾ വില. 2015 മുതലാണ്​ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്തും ഇന്ധന വില പുതുക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:super petrolUAECrude Oil PriceRising fuel pricesglobal market
    News Summary - Slight increase in fuel prices in the UAE
    Similar News
    Next Story
    X