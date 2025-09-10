സ്കൈ ഗ്രൂപ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ അരുൺ ജോൺ അന്തരിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: സ്കൈ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ ബാബു ജോണിന്റെ മകനും എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറുമായ അരുൺ ജോൺ (ജേക്കബ് പാലത്തുംപട്ട് ജോൺ-46) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ദുബൈയിലെ വീട്ടിൽ ഹൃദായാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ബാബു ജോണിന്റെ മൂത്ത മകനാണ് അരുൺ ജോൺ. പിതാവും സഹോദരങ്ങളും കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ ജനിച്ച അരുൺ ദോഹയിലും ദുബൈയിലുമായാണ് വളർന്നത്. കേരളത്തിലും ദുബൈയിലുമായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൈ ഗ്രൂപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അരുണിന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം.
