Madhyamam
    Posted On
    10 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 9:29 AM IST

    സ്​​കൈ ഗ്രൂ​പ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ ജോ​ൺ അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    സ്​​കൈ ഗ്രൂ​പ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ ജോ​ൺ അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    അ​രു​ൺ ജോ​ൺ

    ദു​ബൈ: സ്​​കൈ ഗ്രൂ​പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു ജോ​ണി​ന്‍റെ മ​ക​നും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​രു​ൺ ജോ​ൺ (ജേ​ക്ക​ബ്​ പാ​ല​ത്തും​പ​ട്ട്​ ജോ​ൺ-46) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്ത്യം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ദു​ബൈ​യി​ലെ​ വീ​ട്ടി​ൽ​​ ഹൃ​ദാ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ബു ജോ​ണി​ന്‍റെ മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​ണ്​ അ​രു​ൺ ജോ​ൺ. പി​താ​വും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച അ​രു​ൺ ദോ​ഹ​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലു​മാ​യാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്​​കൈ ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​രു​ണി​ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

