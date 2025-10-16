Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 16 Oct 2025 8:46 AM IST
Updated Ondate_range 16 Oct 2025 8:46 AM IST
News Summary - Skating: Malayali student wins silver medal
ദുബൈ: സി.ബി.എസ്.ഇ യു.എ.ഇ ക്ലസ്റ്റർ സ്കേറ്റിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റാസൽഖൈമയിലെ ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി എമിൻ ബെൽഹ സഹദിന് വെള്ളി മെഡൽ. ഒമ്പത് വയസ്സിന് താഴേയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നടന്ന 1000 മീറ്ററിലും വൺ ലാപ് ഇനത്തിലുമാണ് ഏഴു വയസ്സുകാരി വെള്ളിമെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് തലവൻ പ്രവീൺ ലോറൻസ്, സദ്ദാം എന്നിവരാണ് എമിനിന്റെ പരിശീലകർ.
