    സ്​കേറ്റിങ്​: മലയാളി വിദ്യാർഥിനിക്ക്​​​ വെള്ളിമെഡൽ

    സ്​കേറ്റിങ്​: മലയാളി വിദ്യാർഥിനിക്ക്​​​ വെള്ളിമെഡൽ
    എ​മി​ൻ ബെ​ൽ​ഹ സ​ഹ​ദ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ യു.​എ.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ സ്​​കേ​റ്റി​ങ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി എ​മി​ൻ ബെ​ൽ​ഹ സ​ഹ​ദി​ന്​ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ. ഒ​മ്പ​ത്​ വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴേ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 1000 മീ​റ്റ​റി​ലും വ​ൺ ലാ​പ്​ ഇ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ ഏ​ഴു വ​യ​സ്സു​കാ​രി വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ത​ല​വ​ൻ പ്രവീൺ ലോറൻസ്, സ​ദ്ദാം എന്നിവരാ​ണ്​ എ​മി​നി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ.

