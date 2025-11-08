Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 8 Nov 2025 9:15 AM IST
    date_range 8 Nov 2025 9:15 AM IST

    അൽഐനിൽ ആറു വയസ്സുകാരൻ വാട്ടർടാങ്കിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

    സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെയാണ് അപകടം
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കൊ​പ്പം വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പം​ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ള്ളി​യി​ലെ ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ൽ ഖ​ലീ​ജ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു.

    സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട്​ എ​ത്തി​യ മാ​താ​വാ​ണ്​ സ​മീ​പ​ത്തെ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കി​ൽ വീ​ണ നി​ല​യി​ൽ കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള​വ​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ്​ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം ഗ്രേ​ഡ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഉ​ച്ച​ക്ക്​ അ​ൽ ജി​മി​ലെ ഹ​മൂ​ദ ബി​ൻ അ​ലി മോ​സ്കി​ൽ മ​യ്യി​ത്ത്​ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

