Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:05 AM IST

    ആ​റു​മാ​സം: അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്ല

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ
    ആ​റു​മാ​സം: അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്ല
    അ​ജ്മാ​ൻ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ്‌ മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ല്ല. അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ്‌ മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം ത​ട​യാ​നാ​യ​ത്. കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ 56 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് നേ​ര​ത്തേ​തി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ല്ലാ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ കാ​ര​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. നി​രോ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, ഗ​താ​ഗ​ത ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 107 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ 6201 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി 2025 മേ​യി​ലാ​ണ്​ അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ‘ഡെ​ലി​വ​റി: ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും സു​ര​ക്ഷ​യും’ എ​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തേ​മാ​സം​ത​ന്നെ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​രെ ഫാ​സ്റ്റ് ലൈ​നു​ക​ക​ളി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലൈ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 400 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​തി​വേ​ഗ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​രി​ക​ളോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ ഉ​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ ര​ണ്ട് വ​രി​ക​ൾ, മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ലൈ​നു​ക​ളു​ള്ള​വ​യി​ൽ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ വ​രി​ക​ൾ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Six months: No delivery bike accidents in Ajman
