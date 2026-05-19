Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right48 മണിക്കൂറിനിടെ ആറു...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 May 2026 9:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 9:00 PM IST

    48 മണിക്കൂറിനിടെ ആറു ഡ്രോണുകൾ; പ്രതിരോധിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    ബറക ആണവ നിലയത്തിന്​ സമീപം വീണത്​ ഇറാക്കിൽ നിന്നുളള ഡ്രോൺ
    48 മണിക്കൂറിനിടെ ആറു ഡ്രോണുകൾ; പ്രതിരോധിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    cancel

    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ, രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആറു ഡ്രോണുകളെ വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചതായി യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. സിവിലിയൻ മേഖലകളെയും മറ്റു പ്രധാന മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ഡ്രോണുകളെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച്​ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സജ്ജീകരണത്തോടും കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി തടയാനും നിർവീര്യമാക്കാനും വ്യോമപ്രതിരോധ സേനക്ക്​ കഴിഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ആളപായമോ സുപ്രധാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

    ഞായറാഴ്ച അബൂദബിയിലെ അൽ ദഫ്​റ മേഖലയിലുള്ള അൽ ബറക്ക ആണവോർജ നിലയത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് നിലയത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ മൂന്ന് ഡ്രോണുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചു. മൂന്നാമത്തേത് നിലയത്തിന്‍റെ സമീപമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററിൽ പതിക്കുകയും തീപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്​​ ഇറാഖ് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽനിന്നാണെന്ന്​ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള സാങ്കേതിക ട്രാക്കിങ്ങിന്‍റെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം സമൂഹ മാധ്യമമായ ‘എക്സി’ൽ പോസ്റ്റ്​ ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

    അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും ഉടമ്പടികൾക്കും അനുസൃതമായി, രാജ്യത്തിന്‍റെ പരമാധികാരവും ദേശീയ സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ അവകാശം യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയെയും പരമാധികാര​ത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏത് ഭീഷണികളെയും നേരിടാൻ സായുധ സേന പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drone attackdefendsUAE
    News Summary - Six drones in 48 hours; UAE defends
    Similar News
    Next Story
    X