Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:32 AM IST

    ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠം ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ർ​മ​ണി ഫെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന്​

    ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠം ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ർ​മ​ണി ഫെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ന്​
    ദു​ബൈ: ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ​ന​റി സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഒാ​ഫ് ഹി​സ്റ്റോ​റി​ക് മീ​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ർ​മ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 25ലേ​റെ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഹാ​ർ​മ​ണി ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ദേ​ര ക്രൗ​ൺ​പ്ലാ​സ​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ​സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്വാ​മി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കേ​ര​ള വ​നം, വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ഹാ​ർ​മ​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. തി​ബ​ത്ത​ൻ ബു​ദ്ധ​മ​ത​സ​ന്യാ​സി ഗ്യാ​ൽ​വാ​ങ്​ ക​ർ​മ​പ, ദു​ബൈ സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വൈ​ദി​ക​ൻ റ​വ. ഫാ. ​അ​ജു അ​ബ്ര​ഹാം, സി​ഖ്​ ജ്യോ​തി​ഷി ആ​ചാ​ര്യ സ​ത്‌​വീ​ന്ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    കെ.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ക​ണ്ണ​ൻ ര​വി, ഇ​വ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ (ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ), സി​നി​മാ​താ​രം ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ജ​ല, പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ്​ മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​സ്. അ​ൽ കി​ന്ദി, മേ​ജ​ർ ഉ​മ​ർ അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി (ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്), ശൈ​ഖ്​ ജു​മാ ബി​ൻ മ​ക്​​തൂം ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ഓ​ഫി​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യ​അ്ഖൂ​ബ് അ​ൽ​അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​ർ അ​വാ​ൻ, മേ​ജ​ർ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ജു​മാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ൽ​ഹാ​ജ് അ​ൽ മ​രാ​ഷ്‌​ദെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാം അ​ൽ ഹു​സൈ​നി, ദു​ബൈ ഹ​ത്ത യൂ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം അ​ലി സ​ഈ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​ബൂ​ദ് അ​ൽ ക​അ്ബി, യൂ​സു​ഫ് സാ​ലി​ഹ്, സു​ൽ​ത്താ​ൻ മാ​ജി​ദ് സ​യീ​ദ് ഖാ​മീ​സ് അ​ൽ ശു​ബൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​വ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​മി വീ​രേ​ശ്വ​രാ​ന​ന്ദ ന​ന്ദി​യും പ​റ​യും.

