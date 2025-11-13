Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    13 Nov 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 7:23 AM IST

    സീ​തി ഹാ​ജി സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    സീ​തി ഹാ​ജി സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​
    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നു​ള്ള

    ട്രോ​ഫി വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 16ാമ​ത് സീ​തി ഹാ​ജി സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ടീം ​കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ജി​ല്ല​യി​ലെ 16 മ​ണ്ഡ​ലം ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ടീം ​നി​ല​മ്പൂ​ർ റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യി, വ​ണ്ടൂ​ർ, മ​ഞ്ചേ​രി ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ദു​ബൈ അ​മാ​ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ലോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം കെ.​പി.​സി.​സി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്​​യി​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, സി​ദ്ദീ​ഖ​ലി രാ​ങ്ങാ​ട്ടൂ​ർ, ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, പി.​വി നാ​സ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​സ്‌​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ മെ​റ്റ​മ്മേ​ൽ, റ​ഹീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ര​ങ്ങാ​ടി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ഷ​ഫീ​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​ഡ്വ. ഖ​ലീ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ഡ്വ. സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സ​ലാം ക​ന്യ​പാ​ടി, ഷി​ബു കാ​സിം, ഷ​മീം യൂ​സു​ഫ്, അ​ഡ്വ. ഈ​സ്സ അ​നീ​സ്, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ക​രീം കാ​ല​ടി, സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് ഇ​രി​വേ​റ്റി, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, നാ​സ​ർ കു​റു​മ്പ​ത്തൂ​ർ, അ​മീ​ൻ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം വ​ട്ടം​കു​ളം, ല​ത്തീ​ഫ് തെ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, മൊ​യ്തീ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി, ടി.​പി. സൈ​ത​ല​വി, സി​നാ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, മു​സ്ത​ഫ ആ​ട്ടീ​രി, അ​ശ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ പ​ല്ലാ​ർ, നാ​സ​ർ എ​ട​പെ​റ്റ, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ത​യ​റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. നൗ​ഫ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഒ.​ടി. സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

