    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:28 AM IST

    സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​ന്ന്

    സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​ന്ന്
    സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നോ​ടു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ

    സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​തി​നാ​റാ​മ​ത് സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദേ​ര ഫ്ലോ​റ ക്രീ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി സ്പെ​ഷ​ൽ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​നി​മാ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ര​മേ​ശ് പി​ഷാ​ര​ടി, കു​ഞ്ച​ൻ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി.​എ സ​ലാം, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. നൗ​ഫ​ൽ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലാം പ​രി, സ​ഹീ​ർ വി​ള​യി​ൽ, ഷ​രീ​ഫ് ക​രേ​ക്കാ​ട്, അ​ഷ്റ​ഫ് പ​രി, അ​ന​സ് എ​ട​പ്പാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

