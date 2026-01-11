Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 6:55 AM IST

    ‘സി​റാ​സ്’ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം 25ന്​ ​ദു​ബൈ​യി​ൽ

    representative image
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദു​ബൈ: ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ള​ലി​നു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ്റ്റ​ഡീ​സ്(​സി​റാ​സ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, ‘ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു കൈ​ത്താ​ങ്ങ്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 25ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന്​ ദു​ബൈ അ​ൽ ഖു​സൈ​സി​ലു​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സി​റാ​സ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ല്ലേ​ജ് എ​ന്ന സം​രം​ഭം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും അ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​റും സീ​നി​യ​ർ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ട​മ്പോ​ട്ടും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും മാ​റ്റ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ‘സി​റാ​സ്​’ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

