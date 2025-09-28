Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Sept 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 8:23 AM IST

    സി​റാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    സി​റാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    സി​റാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശാ​ന്തി സ​ദ​നം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ്​ സ്റ്റ​ഡീ​സ് (സി​റാ​സ്) പു​റ​ക്കാ​ട് (തി​ക്കോ​ടി) അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി​റാ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മീ​ദ് എം.​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പി.​എം. മൊ​യ്തു ഹാ​ജി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഫാ​റൂ​ഖ് പ​റ​വൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ റൈം​ബോ, ഷാ​ജു പ​ട്ടാ​മ്പി, റാ​സി​ഖ് മൂ​ടാ​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് പു​ക്കാ​ട്, ജ​ലീ​ൽ പി.​പി എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ജ​സീ​ബ്, ഹാ​ദി റാ​സി​ഖ്, റ​ഷീ​ദ് കാ​പ്പാ​ട്, സ​ഫീ​ർ പു​റ​ക്കാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ പൂ​ക്കാ​ട്, നാ​ഷാ​ദ് ഉ​സ്മാ​ൻ, റാ​ഹി​ലാ അ​ത്തോ​ളി, മി​നി ഫാ​റൂ​ഖ് പ​റ​വൂ​ർ, ഷാ​ജു പാ​ല​ക്കാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ പൂ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ദു​ബൈ സി​റാ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​ട്ടാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഷീ​ദ് കാ​പ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

