Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Nov 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 7:08 AM IST

    സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘കു​ടും​ബ സ​ദ്യ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ​ത​രം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ലു​മ്നി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ ബാ​ബു, ഏ​രീ​സ് എ​ന​ർ​ജി എം.​ഡി അ​രു​ൺ അ​ശോ​ക്, എ​ക്സ്പ്ര​സ് മ​ദീ​ന എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഖാ​ലി​ദ് ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ലു​മ്നി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​എ​ച്ച്.​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. നൗ​ഫ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ഹം​സ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ലു​മ്നി മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി.​പി.​കെ. അ​ബ്ദു​ള്ള, കാ​സിം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മു​സ്ത​ഫ മൈ​ദാ​നി, കെ.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, എ​സ്.​എ​ൽ.​പി. റ​ഫീ​ക്ക്, നൗ​ഷാ​ദ് മാ​ഹി, ബി. ​ഹാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​സീ​ൽ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ​ദ്, റാ​ഷി​ദ് ഹ​മീ​ദ്, കെ.​എ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, നാ​സ​ർ, കെ.​സി അ​ഫ്സ​ൽ, ഷ​ക്കീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ന​സീ​ബ്, സാ​ദി​ക്ക്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, വ​ടം​വ​ലി, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

