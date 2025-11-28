Begin typing your search above and press return to search.
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യ​ക​റ്റ​ണം -പി.​സി.​എ​ഫ്

    പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ചറ​ൽ ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് പോ​ലും കൃ​ത്യ​ത​യി​ല്ലാ​തെ പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​മി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും ഭാ​വി​യി​ൽ പൗ​ര​ത്വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മെ​ല്ലാം സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ദു​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും സ​ർ​ക്കാ​റും ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​ധാ​രാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം ഇ​ല്യാ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ന​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. റാ​ഷി​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, റ​ഹീ​സ് കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, ഇ​സ്മ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ക, മു​നീ​ർ ന​ന്ന​മ്പ്ര, ജ​ലീ​ൽ ക​ട​വ്, ഉ​ബൈ​ദ്, ശി​ഹാ​ബ് മ​ണ്ണ​ഞ്ചേ​രി, ഫൈ​സ​ൽ ക​റു​ക​മാ​ട്, ഷ​മീ​ർ പ​വി​ട്ട​പ്പു​റം, ക​രീം ക​ഞ്ഞാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജം​ഷാ​ദ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

