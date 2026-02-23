Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 6:56 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​രു​ത് –പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​രു​ത് –പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ
    ദു​ബൈ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ർ​ഹ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ‘പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ യു.​എ.​ഇ’ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​സീ​ബ് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    2026ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോം ​സി​ക്സ്-​എ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് നി​സ്സാ​ര കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഫീ​ൽ​ഡ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി എ​ത്തി​യ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് വാ​ർ​ഡ് കൃ​ത്യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ഴ​വു​ക​ൾ​മൂ​ലം വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണം. അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി​യും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ർ​ക്കും, ഇ​തു​വ​രെ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും https://voters.eci.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ വോ​ട്ട​ർ ഹെ​ൽ​പ്പ് ലൈ​ൻ ആ​പ് വ​ഴി​യോ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും, അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​സീ​ബ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

