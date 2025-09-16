Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​പ​യോ​ഗം 95 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു

    ത​ട​യാ​നാ​യ​ത്​ 17.2 കോ​ടി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ള്‍
    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​പ​യോ​ഗം 95 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗ് ന​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗ് ഉ​പ​യോ​ഗം 95 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ​വും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വു​മാ​ണ് ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ട​മാ​ണ്​ ഈ ​നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന ബ​ദ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​ബോ​ധം, മ​നോ​ഭാ​വം, സ​ന്ന​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി ഒ​രു പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യ സ​ര്‍വേ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 12 വ​രെ​യാ​ണ് സ​ര്‍വേ. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും സു​സ്ഥി​ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ര്‍വേ​യി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യും. ഈ ​സ​ര്‍വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​വും ഭാ​വി​ന​യ​ങ്ങ​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ലി​ങ്ക് മു​ഖേ​ന സ​ര്‍വേ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ന്‍സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 2022 ജൂ​ണ്‍ ഒ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ന​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് 17.2 കോ​ടി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ള്‍ ത​ട​യാ​നാ​യി. പ്ര​തി​ദി​നം 4.5 ല​ക്ഷം ബാ​ഗു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്.

