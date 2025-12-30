Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ നി​രോ​ധ​നം; ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    50 മൈ​ക്രോ​ണി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ബാ​ഗു​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​നം
    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ നി​രോ​ധ​നം; ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    ദു​ബൈ: ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ന രീ​തി​ക​ളി​ലും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​ർ​മി​ത വെ​ള്ള​ക്ക​പ്പു​ക​ൾ, അ​ട​പ്പു​ക​ൾ, ക​ട്ട്ല​റി, പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ, സ്ട്രോ​ക​ൾ, സ്റ്റൈ​റോ​ഫോം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ഭ​ക്ഷ്യ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​രോ​ധ​നം ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പേ​പ്പ​ർ നി​ർ​മി​ത ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 50 മൈ​ക്രോ​ണി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ബാ​ഗു​ക​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വു​ണ്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ മേ​ഖ​ല​യെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ർ​മാ​ണ​ശേ​ഷി​യെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ​ക​ൾ, ഫു​ഡ് ചെ​യി​നു​ക​ൾ, ഗ്രോ​സ​റി ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ക​ഫെ​റ്റീ​രി​യ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ റീ​ട്ട​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക്​ ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ​യും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പി.​ബി. പ​റ​ഞ്ഞു.ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ലേ​ബ​ൽ ചെ​യ്ത് സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ, പു​രു​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പാ​ക്കേ​ജി​ങ്ങി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ദ​ൽ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, ഫു​ഡ് സ​ർ​വി​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​തും ക​ഴു​കി വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൻ​വ​ർ പി.​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Single-use plastic ban; Hot pack production is being reorganized
