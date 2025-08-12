Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘പ്ര​വാ​സം പാ​ടു​ന്നു’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:46 AM IST

    ‘പ്ര​വാ​സം പാ​ടു​ന്നു’ മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം 24ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പ്ര​വാ​സം പാ​ടു​ന്നു’ മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം 24ന്
    cancel

    ​ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കു​മാ​യി ‘പ്ര​വാ​സം പാ​ടു​ന്നു’ പേ​രി​ൽ എ​ന്ന മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24 ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി മു​ത​ൽ ഖി​സൈ​സ് ഒ​ലീ​വ് സെ​ന്‍റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22നു​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ലി​ങ്ക് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ 055 2118055, 052 4281293 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന്​ ​വു​ഡ്​​ലം പാ​ർ​ക്ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssingingmappila song competitionicf
    News Summary - 'Singing in exile' Madh song competition on the 24th
    Similar News
    Next Story
    X