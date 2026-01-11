Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 2:06 PM IST

    മരുഭൂമിയുലുദിച്ച് മലയാളത്തിന്‍റെ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾ

    മരുഭൂമിയുലുദിച്ച് മലയാളത്തിന്‍റെ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങൾ
    ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’​യു​ടെ അ​ണി​യ​റ​യി​ലും അ​ര​ങ്ങി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​ർ

    ഷാബു കിളിത്തട്ടിൽ

    മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​ട​ർ​ത്തി​മാ​റ്റാ​നാ​വാ​ത്ത പൈ​തൃ​ക സ്വ​ത്താ​ണ്​ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യോ​ട്​ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​ കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ ഈ ​ഷോ

    ‘സ​ഹൃ​ദ​യ​രെ... അ​ടു​ത്ത ബെ​ല്ലോ​ട് കൂ​ടി നാ​ട​കം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​’...​ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ശ​ബ്​​ദ​മാ​ണി​ത്​​. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, നാ​ട​കം സി​നി​മ​യേ​ക്കാ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന ക​ലാ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണ്​. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്രാ​മീ​ണ-​ന​ഗ​ര ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റി​യും കു​റ​ഞ്ഞും ഇ​പ്പോ​ഴും നാ​ട​കം സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ​മ​ണ്ണി​ലും നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ ത്യാ​ഗ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി നാ​ട​കം ചി​രി​യും ചി​ന്ത​യും ഉ​ണ​ർ​ത്തി​വി​ട്ട്​ വെ​ട്ടി​ത്തി​ള​ങ്ങു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി​യെ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച നാ​ട​ക​മെ​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ത്തി​ന്, നാ​മെ​ത്ര ആ​ദ​ര​വ് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി?. ഒ​രു​​പ​ക്ഷേ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പോ​ലും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ പ്ര​വാ​സ​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്നൊ​രു മ​റു​പ​ടി പി​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​താ​ണ്​ ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ എ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ നാ​ട​ക–​സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​ട​ർ​ത്തി​മാ​റ്റാ​നാ​വാ​ത്ത പൈ​തൃ​ക സ്വ​ത്താ​ണ്​ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യോ​ട്​ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ ഈ ​ഷോ. ദു​ബൈ​യി​ലും അ​ജ്​​മാ​നി​ലും നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​​ൽ കൂ​ടി വൈ​കാ​തെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും.

    പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ലം

    ദു​ബൈ​യി​ൽ റേ​ഡി​യോ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഷാ​ബു, 2002ൽ ‘​വാ​ക്ക്​​പൂ​ക്കും നേ​രം’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​വാ​സ​മ​ണ്ണി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ഒ​രു അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി​യു​ടെ ‘രാ​ത്രി​മ​ഴ’, എ​ൻ.​എ​ൻ ക​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ ‘സ​ഫ​ലീ യാ​ത്ര’, കാ​വാ​ലം നാ​രാ​യ​ണ​പ്പ​ണി​ക്ക​റു​ടെ ‘കു​മ്മാ​ട്ടി’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ക​വി​ത​ക​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഓ​ഡി​യോ വി​ശ്വ​ൽ ഷോ ​ആ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കാ​വാ​ലം ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​വി​ത​ക​ളെ ദൃ​ശ്യ​വ​ൽ​ക​രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ഇ​രു​ക​യ്യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ‘മാ​ൽ​ക്ക’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​. സി​നി​മ, നാ​ട​കം, നൃ​ത്തം, ഹാ​സ്യ​ര​സം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​​ചേ​ർ​ത്ത രം​ഗാ​വി​ഷ്കാ​രം വ​ള​രെ നൂ​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം കാ​സ​ർ​കോ​ഡ്​ മ​ടി​ക്കൈ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ‘ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്’​ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ചെ​യ്തു. മ​ടി​ക്കൈ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​മൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ‘ഗ്രാ​ൻ​മ’ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ന്​ വേ​ണ്ടി ‘ഒ​രു മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ലാ​ണ്​ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി തോ​ൽ പാ​വ​ക്കൂ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം കാ​ണാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ഈ ​സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ ധൈ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴു​ള്ള പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്​ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ ക​വി​ത​ക്ക്​ പ​ക​രം നാ​ട​ക​ത്തെ ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​ക്കി ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.​

    ഉ​ള്ള​ട​ക്കം

    മലയാള നാടകത്തിന്‍റെയും നാടക ഗാനങ്ങളുടെയും ചരിത്രമാണ്​ പരിപാടിയുടെ ഉള്ളടക്കം​. മലയാള നാടക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്​ ആദ്യകാലത്തെ​ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളിൽ നിന്നും പാട്ടുകളിൽ നിന്നുമാണ്​. അത്​ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്​ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലുമായിരുന്നു അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്​. ആ​ദ്യ​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ ത​മി​ഴ്​ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ത്​ സ​ർ​ക്ക​സ്​ പോ​ലെ ത​മ്പ​ടി​ച്ച്​ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. അ​തും മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും​ മ​ന​സി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്‍റെ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​ട്ടു​മൊ​ക്കെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ സാ​മൂ​ഹി​ക നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി.​ടി ഭ​ട്ട​ത്തി​രി​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​ത്. കെ.​പി.​എ.​സി വ​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ രൂ​പ​വും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും മാ​റി. ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​​ക്കൊ​പ്പം നാ​ട​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ദേ​വ​രാ​ജ​നും ഒ.​എ​ൻ.​വി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ, സം​സ്കൃ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സാ​ധാ​ര​ണ ഭാ​ഷ​യി​ൽ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഏ​ന്, ഓ​ന്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​ദ​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ടി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു. അ​വ​യെ​ല്ലാം വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞു. അ​തോ​ടെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ ജ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ‘തോ​പ്പി​ൽ​ഭാ​സി​യു​ടെ നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​ക്കി’ പോ​ലു​ള്ള​തും കെ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ‘ഇ​ത്​ ഭൂ​മി​യാ​ണ്​’ എ​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട​കം കാ​ണാ​ൻ വ​രാ​ത്ത​വ​ർ പോ​ലും പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം നാ​ട​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണ്​ ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി..’ എ​ന്ന ഷോ. ​ക​ണ്ണ​കി, നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ ക​മ്മ്യു​ണി​സ്റ്റാ​ക്കി, ഇ​ത്​ ഭൂ​മി​യാ​ണ്, ശാ​കു​ന്ത​ളം, ര​മ​ണ​ൻ, ര​ക്ത​ര​ക്ഷ​സ്സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഷോ​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    രം​ഗ​വേ​ദി

    പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഷോ​യു​ടെ അ​ര​ങ്ങ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ഡി​യോ വി​ശ്വ​ൽ ഷോ​യാ​ണ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ രീ​തി​യി​ലു​മ​ല്ല. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ കൂ​ടി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണി​ത്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്​​റ്റേ​ജ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ നാ​ട​ക​ത്തി​നും ഓ​രോ സെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. അ​ര​ങ്ങ്​​ വ​ള​രെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ അ​ധ്വാ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റാ​യ നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മാ​ണ്​ ഈ ​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്​.

    ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത നി​റ​ഞ്ഞ നാ​ട​ക​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ട​കാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തെ സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ൻ, ജി ​ശ്രീ​റാം, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക നാ​രാ​യ​ണി ഗോ​പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ത്യ​ജി​ത് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, അ​ജി​ത് വി​ക്ര​മ​ൻ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സം​ഗീ​ത​വി​ഭാ​ഗം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​റു​പ​തോ​ളം നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ന​ർ​ത്ത​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ഷോ​യി​ലെ പാ​ട്ടു​കാ​രെ​ല്ലാം നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്​. 45 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സം​ഗീ​ത രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഷോ​യെ നാ​ട​ക ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട്​ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ട​ക​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്. ഒ​മ്പ​ത്​ പ്രാ​വ​ശ്യം സം​സ്ഥാ​ന നാ​ട​ക പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​. നാ​ട​ക ഗാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര്യ​യ​മാ​ണ്​ എ​ന്ന്​ പ​റ​യാം.

    ‘വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ​നോ​ക്കി..’ എ​ന്ന കെ.​പി ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു പാ​ടി​യ സി​നി​മ ഗാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​വ​രി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടാ​കു​ന്ന​ത്, നാ​ട​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യി ജ്വ​ലി​ച്ചു​നി​ന്ന ത​ല​മു​റ​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച ഒ​രു ഷോ ​എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പ്രൊ​ഫ. അ​ലി​യാ​രാ​ണി​തി​ന്​ ശ​ബ്​​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വ​ലി​യ ​ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും പ​ഠ​ന​വും പ​രി​പാ​ടി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും സ​ക്രി​പ്​​റ്റി​ങും എ​ല്ലാം ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ ത​​ന്നെ​യാ​ണ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദു​ബൈ​യി​ലും അ​ജ്​​മാ​നി​ലും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്​ ഷോ​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ന​മ്മ​ൾ എ​ന്തു​ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന്​ ഷാ​ബു പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ദ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​വും ഷോ ​കാ​ണാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ​പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ പ​ല​രു​മെ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി ടി​ക്ക​റ്റ് വെ​ച്ചു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ഠ​ന​കാ​ലം മു​ത​ൽ നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ള്ള ഷാ​ബു​വി​ന്, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​വും ഉ​ള്ളി​ൽ കി​ട​ന്ന അ​ഭി​നി​വേ​ശ​മാ​ണ്​ ഷോ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ക​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ പോ​വു​ക​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ നാ​ട​ക​ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​രി​ക​യും കു​റ​ച്ചു സ​മ​യം മാ​ത്രം ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത്, വ​ള​രെ ത്യാ​ഗം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്​ നാ​ട​ക​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​രും ഈ ​സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​രി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. പ്രെ​ഫ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ടി​സ്റ്റു​ക​ളെ വെ​ല്ലു​ന്ന പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ്​ ആ​ണ് ഇ​വ​ർ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന്​ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം മ​ല​യാ​ള സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ രം​ഗ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​മാ​യി ‘വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്രം’ അ​ട​യാ​ള​​ത്ത​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പ്.

