Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Dec 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    27 Dec 2025 8:52 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ലി​യ കു​റ​വ്​

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ലി​യ കു​റ​വ്​
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഈ ​വ​ര്‍ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ രം​ഗ​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 6.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ഡോ. ​താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സെ​യ്ഫ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​ന്‍ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ​യും ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലും സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഡാ​റ്റ വി​ശ​ക​ലം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യു​മാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ത​ല​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യെ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സു​ര​ക്ഷ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ക​ട​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ള്‍ സ​മാ​ധാ​ന​പാ​ല​ക​ര്‍ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ്. സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​വും തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഡോ. ​താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

