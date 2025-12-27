Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Dec 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:08 AM IST

    അ​പ​ക​ടം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്​ 17,819 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    അ​പ​ക​ടം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക് സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക്​ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലെ സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ യ​ഥാ​സ​മ​യം സ്ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം 112 ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ആ​ർ.​ടി.​എ​ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യു​ടെ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​സ്​​റ്റം സെ​ന്‍റ​റി​ലെ നൂ​ത​ന​മാ​യ ഐ ​ട്രാ​ഫി​ക്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​വ​യെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഈ ​സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി 17,819 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റോ​ഡ്സ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​സ്റ്റം​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ല​ഹ്​ അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മെ​സേ​ജു​ക​ളാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ. 12,283 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1038 മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, 984 ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള 905 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. റോ​ഡ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ച​താ​യു​ള​ള 90 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ 2519 മെ​സേ​ജു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി യ​ഥാ​സ​മ​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സൈ​ൻ ബോ​ഡു​ക​ൾ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

