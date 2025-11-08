Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:47 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    എ​സ്.​ഐ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    പി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്‍സ​ലാം ബാ​ഖ​വി (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ (ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ ഫൈ​സി കു​വൈ​ത്ത് (വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), യു.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി സൗ​ദി (ട്ര​ഷ​റ​ര്‍)

    ദു​ബൈ: സ​മ​സ്ത​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ദു​ബൈ ഹോ​ട്ട​ല്‍ ത​മ​ര്‍ ഇ​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മ​സ്ത ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മീ​റ്റ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 4 മു​ത​ല്‍ 8 വ​രെ കാ​സ​ര്‍കോ​ട് കു​ണി​യ വ​ര​ക്ക​ല്‍ മു​ല്ല​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​മ​സ്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല്‍ഐ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഖാ​ദി സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ഇ​സ്​​ലാം മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ര്‍ഡ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ടി. അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്​​ല്യാ​ര്‍ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ അം​ഗം ബി.​കെ അ​ബ്ദു​ല്‍ഖാ​ദി​ര്‍ അ​ല്‍ഖാ​സി​മി ബം​ബ്രാ​ണ, സാ​ബി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍, ശ​ക്കീ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍, സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ഇ​സ്​​ലാം മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ര്‍ഡ് ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ. ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സ​മ​സ്ത ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ പി.​പി ഉ​മ​ര്‍ മു​സ്​​ല്യാ​ര്‍ കൊ​യ്യോ​ട് എ​സ്.​ഐ.​സി സ​മ​സ്ത ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്‍സ​ലാം ബാ​ഖ​വി (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ (ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ ഫൈ​സി കു​വൈ​ത്ത് (വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), യു.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി സൗ​ദി (ട്ര​ഷ​റ​ര്‍) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    X