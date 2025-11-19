Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:20 AM IST

    ശ്രദ്ധനേടി കുടുംബ ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റ്

    ശ്രദ്ധനേടി കുടുംബ ബാഡ്മിന്‍റൺ ടൂർണമെന്‍റ്
    വി ​വ​ൺ ഫാ​മി​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വി ​വ​ൺ ഫാ​മി​ലി ലോ​ക ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും കു​ടും​ബ ബാ​ഡ്​​മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റും സം​ഘ​ടി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കു​ടും​ബ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭാ​ര്യ-​ഭ​ർ​ത്താ​വ്, അ​ച്ഛ​ൻ- മോ​ൾ, അ​മ്മ-​മോ​ൻ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ- ഭ​ർ​ത്താ​വ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​ൽ ത്വ​യ്യി​ബ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സും, നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ​നും ജേ​താ​വാ​യി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം സു​ഫി​യാ​നും ഫാ​ത്തി​മ​യും നേ​ടി. അ​ച്ഛ​നും മ​ക​ളും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​രു​ണും ആ​രാ​ധ്യ​യും ജേ​താ​വാ​യി.

    ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം സി​റാ​ജും നി​മ​യും നേ​ടി. വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ക്സ​ർ​സൈ​സ് ഫി​സി​യോ​ളോ​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി ​വ​ൺ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സാ​ജു ജോ​സ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ അ​ൽ ഐ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ലി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, അ​സി. സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ വി​മ​ൺ​സ് ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ​ൻ, സു​ധീ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ബി​ജു​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ത്വ​യ്യി​ബ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:Familybadminton tournament
