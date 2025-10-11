Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025 8:35 AM IST
    11 Oct 2025 8:35 AM IST

    ഷോറിൻ കായ് കപ്പ് 2025 സമാപിച്ചു

    ഷോറിൻ കായ് കപ്പ് 2025 സമാപിച്ചു
    അൽ ഇത്തിഹാദ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഷോറിൻ കായ് കപ്പ്

    കരാട്ടേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്

    ദു​ബൈ: ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ക​രാ​ട്ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഷോ​റി​ൻ കാ​യ് ക​പ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ദു​ബൈ മാം​സാ​റി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ജ​പ്പാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​രാ​ട്ടേ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ മാ​സ്റ്റ​ർ ഹാ​ൻ​ഷി അ​ക്കാ​യ്കെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ചി​ലി, ഇ​റാ​ൻ, കാ​ന​ഡ, ഒ​മാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, യു.​എ.​ഇ തു​ട​ങ്ങി പ​ത്തോ​ളം ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ വി​വി​ധ ക​രാ​ട്ടേ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷോ​റി​ൻ കാ​യ് ക​പ്പി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നാ​ണ് ദു​ബൈ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ജ​പ്പാ​നി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ക​രാ​ട്ടേ മാ​സ്റ്റ​റാ​യ ഹാ​ൻ​ഷി അ​ക്കാ​യ്കെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ സെ​മി​നാ​റോ​ടു കൂ​ടി​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്നു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഷി​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​യി​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

