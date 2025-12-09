Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Dec 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 7:55 AM IST

    ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി ‘ഷോ​പ്പ​ത്തോ​ൺ’​

    ലൈ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്​​മെ​ന്‍റ്​​സ്​ മാ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​​ൻ
    ഒ​രു കി​ലോ സ്വ​ർ​ണ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി ‘ഷോ​പ്പ​ത്തോ​ൺ’​
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലൈ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​​സ്​​ മാ​ളു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഷോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ര്‍ണ സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം. ന​വം​ബ​ര്‍ 28 മു​ത​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 28 വ​രെ ഒ​രു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ്​​ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​​ൻ. ലൈ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​ 12 മാ​ളു​ക​ളി​ലേ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ന്നി​ല്‍നി​ന്ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    200 ദി​ര്‍ഹ​മോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ‘ഷോ​പ്പ​ത്തോ​ണ്‍ 2025’സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്‌​ക്രാ​ച്ച് ആ​ന്‍ഡ് വി​ന്‍ കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ ന​ല്‍കും. ഈ ​കൂ​പ്പ​ണു​ക​ള്‍ ഉ​ര​ച്ചു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ വൗ​ച്ച​റു​ക​ള്‍, അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ പ​ര്‍ച്ചേ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ര്‍ണം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​ല്‍ഐ​ന്‍, അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള 12 മാ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഷോ​പ്പ​ത്തോ​ണ്‍ 2025 സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​നു പു​റ​മേ അ​പ്പ​പ്പോ​ള്‍ അ​റി​യു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഷോ​പ്പാ​ത്തോ​ണി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ലൈ​ന്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്‍റ്​​സ് ആ​ന്‍ഡ് പ്രോ​പ്പ​ര്‍ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വാ​ജി​ബ് അ​ല്‍ ഖൂ​രി​യും ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ബി​ജു ജോ​ര്‍ജും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ല്‍ വ​ത്ബ മാ​ള്‍, മു​ഷ് രി​ഫ് മാ​ള്‍, ഖാ​ലി​ദി​യാ മാ​ള്‍, മ​ദീ​ന​ത്ത് സാ​യി​ദ് ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​ര്‍, ഫോ​ര്‍സാ​ന്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ മാ​ള്‍, മ​സ് യാ​ദ് മാ​ള്‍, അ​ല്‍ റാ​ഹ മാ​ള്‍, അ​ല്‍ ഫ​ലാ​ഹ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ മാ​ള്‍, അ​ല്‍ ഫോ​ഹ് മാ​ള്‍, ബ​രാ​രി ഔ​ട്ട് ല​റ്റ് മാ​ള്‍, ഷ​വാ​മ​ഖ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ മാ​ള്‍, അ​ല്‍ ദ​ഫ്ര മാ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​ളു​ക​ള്‍.

