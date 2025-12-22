Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:55 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ ബ​ഹു​മാ​നാ​ർ​ഥം ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് മാ​നു​ഷി​ക ക​പ്പ​ൽ എ​ന്നാ​ണ്​ ക​പ്പ​ലി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന പേ​ര്
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡ്രൈ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച ഒ​രു കോ​ടി ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ഹാ​യ ക​പ്പ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ ബ​ഹു​മാ​നാ​ർ​ഥം ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് മാ​നു​ഷി​ക ക​പ്പ​ൽ എ​ന്നാ​ണ്​ ക​പ്പ​ലി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന പേ​ര്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ലി​ൽ 7300 ട​ൺ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 65 ശ​ത​മാ​ന​വും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്. 27 ശ​ത​മാ​നം ത​ണു​പ്പ​ക​റ്റാ​നു​ള്ള വ​സ്​​ത്ര​ങ്ങ​ളും ​ടെ​ന്‍റു​ക​ളു​മാ​ണ്. എ​ട്ട്​ ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും​ ഗാ​ല​ന്‍റ്​ നൈ​റ്റ്​ 3 സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ക്​​താ​വ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഷ​രീ​ഫ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ ആ​രി​ഷ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ അ​ൽ ആ​രി​ഷി​ലെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗോ​ഡൗ​ണി​ലേ​ക്ക്​ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മാ​റ്റും.

    ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ട​യ്​​ന​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ്റി ഗ​സ്സ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ത്തു​ക. ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നീ​ഷേ​റ്റീ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​ണ്​ 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ. ദു​ബൈ എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ളാ​ണ്​ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം വി​വി​ധ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത്​ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

