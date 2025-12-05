Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Dec 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 9:15 AM IST

    ശൈഖ് സായിദിന് മണൽചിത്രം കൊണ്ട് ആദരം

    ഏ​ഴ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​ണ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്​
    ശൈഖ് സായിദിന് മണൽചിത്രം കൊണ്ട് ആദരം
    ഡോ. ​നി​ജി​ത്ത്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ ഏ​ഴ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​ണ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ കാ​ൻ​വാ​സ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര പി​താ​വ്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്​ മ​ണ​ൽ ചി​ത്രം​കൊ​ണ്ട്​ ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ. ​ ചി​ത്ര​കാ​ര​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഡോ. ​നി​ജി​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​നാ​ണ്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​താ​വ്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​ഴ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്​ ഓ​രോ എ​മി​റേ​റ്റി​ലേ​യും മ​ണ​ലു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​രേ​ഖാ​ചി​ത്രം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ‘7 സാ​ൻ​ഡ്​​സ്​ 7 എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​’ എ​ന്നാ​ണ്​ മ​ണ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പേ​ര്​.

    പ​ശ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ രേ​ഖ ചി​ത്രം കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ വ​ര​ച്ച ശേ​ഷം അ​ക്രി​ലി​ക്​ പെ​യി​ന്‍റി​ൽ ഏ​ഴ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള മ​ണ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത്​​ മ​നോ​ഹ​ര നി​ർ​മി​തി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി മ​ണ​ൽ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഇ​തി​നു മു​മ്പ്​ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ എ​മി​റേ​റ്റി​ലും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്​ അ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ണ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ത​ന്നെ വ​ര​ച്ചു ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ദു​ബൈ, അ​ജ്‌​മാ​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖൈ​ൻ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ഫു​ജൈ​റ​യി​ലാ​ണ്​ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന പ​ണി​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത​ത്. ശേ​ഷം അ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. 5,000ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങി​ന്​ സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്. ഏ​ഴു എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ണ​ലി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​ന്‍റെ ഏ​ഴു ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഓ​രോ​ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ ഡോ. ​നി​ജി​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ജി​ത്തി​ന്‍റെ ത​ത്സ​മ​യ നി​ർ​മാ​ണം കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്​ സു​ഹൃ​ത്ത്​ വി​ഷ്ണു നാ​യ​രാ​ണ്. ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മ​ണ​ൽ കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ത്ത ഒ​രു ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്ന​താ​ണ്​ വി​ഷ്ണു പ​റ​ഞ്ഞു.

