Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    31 Aug 2025 1:50 PM IST

    തീ​പൊ​ള്ള​ൽ ചി​കി​ൽ​സ​യി​ൽ ശൈ​ഖ് ശ​ഖ്​​ബൂ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സി​റ്റി​ക്ക്​ നേ​ട്ടം

    ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യ​വ​രി​ല്‍ 71 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    തീ​പൊ​ള്ള​ൽ ചി​കി​ൽ​സ​യി​ൽ ശൈ​ഖ് ശ​ഖ്​​ബൂ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സി​റ്റി​ക്ക്​ നേ​ട്ടം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ 393 പേ​ര്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച ചി​കി​ല്‍സ​യി​ലൂ​ടെ രോ​ഗ​മു​ക്തി​യൊ​രു​ക്കി ശൈ​ഖ് ശ​ഖ്​​ബൂ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സി​റ്റി ബേ​ണ്‍ സെ​ന്റ​ര്‍. ഇ​തി​ല്‍ 366 പേ​ര്‍ ഗു​രു​ത​ര പൊ​ള്ള​ലു​ക​ളോ​ടെ എ​ത്തി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. 27 പേ​ര്‍ക്ക് ച​ര്‍മ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മാ​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യോ ചി​കി​ല്‍സ​യോ വേ​ണ്ട കേ​സു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യ​വ​രി​ല്‍ 71 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. ആ​കെ ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യ​വ​രി​ല്‍ 64 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ കേ​സു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യ ആ​ണ്‍, പെ​ണ്‍ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി പ്രാ​യം 24 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലാ​ണ്.

    തീ​പൊ​ള്ള​ല്‍ ചി​കി​ല്‍സ​യി​ല്‍ മി​ക​വി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ശൈ​ഖ് ശ​ഖ​ബൂ​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സി​റ്റി​യെ അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശം ചെ​യ്ത​ത​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സ​മ​ഗ്ര റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യ​വ​രി​ല്‍ 16 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ 246 പേ​രാ​ണ്. 37 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​വ​രി​ല്‍ 71 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ല്‍ 81 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. 16 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 147 ആ​ണ്. 3.4 ആ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി പ്രാ​യം.

    തീ​പ്പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് ചി​കി​ല്‍സ തേ​ടി​യ​വ​ര്‍ 46 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. തി​ള​ച്ച ദ്രാ​വ​ക​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നീ​രാ​വി​യോ ത​ട്ടി പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​വ​ര്‍ 37 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​ള്ള പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റെ​ത്തി​യ​വ​ര്‍ 7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ഷോ​ക്ക്​ മൂ​ല​മു​ള്ള പൊ​ള്ള​ല്‍, പൊ​ള്ള​ലേ​ല്‍ക്കാ​തെ ച​ര്‍മം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ള്‍ വ​ള​രെ​ക്കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലും ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ര്‍പ്പി​ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​തെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് തീ​നാ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും തി​ള​ച്ച ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നോ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു തീ​പി​ടി​ച്ചോ ആ​ണ് പൊ​ള്ള​ലേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ബേ​ണ്‍ സ​ര്‍ജ​റി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സൈ​മ​ണ്‍ മ​യേ​ഴ്‌​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ള്ള​ലി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗി​ക്കു വേ​ണ്ട ചി​കി​ല്‍സ നി​ര്‍ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന ലേ​സ​ല്‍ ഡോ​പ്ല​ര്‍ ഇ​മേ​ജി​ങ്, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പൊ​ള്ള​ലേ​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മു​റി​വ് മൂ​ടാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഹ്യൂ​മ​ന്‍ അ​ലോ​ഗ്രാ​ഫ്റ്റ് സ്‌​കി​ന്‍ സ​ബ്സ്റ്റി​റ്റി​യൂ​ട്ട്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ധു​നി​ക രോ​ഗ​നി​ര്‍ണ​യ, ചി​കി​ല്‍സാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

