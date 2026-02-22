Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Feb 2026 6:27 AM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 6:27 AM IST

    സൗ​ദി കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ലി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ്

    സൗ​ദി കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ലി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ്
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​മി​ശ്അ​ൽ ബി​ന്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഗാം​ദി യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ദു​ബൈ, വ​ട​ക്ക​ന്‍ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​മി​ശ്അ​ൽ ബി​ന്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഗാം​ദി. പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​യി​രു​ന്നു മി​ശ്അ​ലി​ന്‍റെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി, സ​ഖ​ര്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റ്റി​യി​ലെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല്‍ ഡോ. ​മി​ശ്അ​ലി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ മി​ശ്അ​ലി​ന് ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് ആ​ശം​സി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യും സൗ​ദി​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ തു​ട​രു​ന്ന ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല വാ​ണി​ജ്യ-​സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​കു​മെ​ന്നും ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

