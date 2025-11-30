Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 7:07 AM IST

    ‘ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ന​ന്മ​യു​ടെ സാ​ര​ഥി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ന്

    ‘ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ന​ന്മ​യു​ടെ സാ​ര​ഥി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ന്
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൂ​ലി​ക ഫോ​റം രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദി​നെ കു​റി​ച്ച്​ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​കം ന​വം​ബ​ർ 30ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. പേ​ജ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​യ ‘ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ന​ന്മ​യു​ടെ സാ​ര​ഥി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ക​ർ​ത്താ​വ് അ​മ്മാ​ർ കി​ഴു​പ​റ​മ്പാ​ണ്.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും.ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജ​ലീ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തും. മു​നീ​ർ അ​ൽ വ​ഫ, ഉ​ഷ ഷി​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. തൂ​ലി​ക ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​വും.

    TAGS:dubai KMCCgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Sheikh Saeed, the Chariot of Good' to be released today
