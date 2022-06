cancel camera_alt വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അബൂദബി: യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലെ പര്യടനം തുടരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച സന്ദർശനത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായി ശനിയാഴ്ച യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, ഫുജൈറ ഭരണാധികാരി ശൈഖ്​ ഹമദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ശർഖി, ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ ഭരണാധികാരി ശൈഖ്​ സൗദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ല, റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി ശൈഖ്​ സഊദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി എന്നിവരെയും സന്ദർശിച്ചു. ഷാർജ എമിറേറ്റിന്‍റെ ഭാഗമായ ദൈദ്​, ഖോർഫക്കാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സുപ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും വിവിധ പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ദൈദ് പട്ടണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സവിശേഷ സ്ഥാനമുള്ള അൽ ദൈദ്​ കോട്ട, ഖോർഫക്കാനിലെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയായ അൽ റഫീസ ഡാം എന്നിവ പര്യടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. ടൂറിസ്റ്റ്​ കേന്ദ്ര​ങ്ങളെ കുറിച്ചും വികസനപദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ചോദിച്ച്​ മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഭരണാധികാരികളുമായുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ രാജ്യവുമായും പൗരന്മാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്​തു. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യ മന്ത്രിയും ശൈഖ്​ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീംകൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഷാർജ ഭരണാധികാരി ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി, അജ്മാൻ ഭരണാധികാരി ശൈഖ്​ ഹുമൈദ് ബിൻ റാശിദ് അൽ നുഐമി എന്നിവരെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം ഖസ്​ർ അൽ ദൈദിൽ പൗരന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്കും അദ്ദേഹം സമയം​ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പ്രസിഡൻറിനെ കാണാനും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാർ അൽ ദൈദ് ക്ലബിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അൽ ഹുസ്ൻ ആപ്പിൽ 'ഗ്രീൻ സ്റ്റാറ്റസ്' കാണിക്കുകയും വേണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റിന്​ അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാൻ നിരവധി പൗരന്മാരാണ്​ എത്തിച്ചേർന്നത്​. Show Full Article

Sheikh Mohammed's visit to interact with the rulers and the people