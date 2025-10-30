Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 30 Oct 2025 9:30 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 9:30 AM IST

    സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട്​ സം​വ​ദി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    അ​ൽ വ​ർ​ഖ​യി​ലെ സാ​യി​ദ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ലാ​ണ്​ എ​ത്തി​യ​ത്​
    സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട്​ സം​വ​ദി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​
    അ​ൽ വ​ർ​ഖ​യി​ലെ സാ​യി​ദ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പൊ​തു സ്​​കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. അ​ൽ വ​ർ​ഖ​യി​ലെ സാ​യി​ദ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്​ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി എ​ത്തി​യ​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം സ്കൂ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, അ​ധ്യ​യ​ന​രം​ഗ​ത്ത്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന​ത്തെ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച സ്കൂ​ളെ​ന്ന്​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും മു​ന്നേ​റ്റ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദൈ​നം​ദി​ന പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ​യും സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നെ​യും മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദി​നെ​യും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ള​രെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ന​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ നാ​ളെ​യു​ടെ ന​മ്മു​ടെ ഭാ​വി​യെ​ന്നും ഇ​ന്ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​മാ​കു​മെ​ന്നും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു.

