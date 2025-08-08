Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Aug 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 6:49 AM IST

    ലു​ലു സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്; വൈ​റ​ലാ​യി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൺ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: സി​ലി​ക്ക​ൺ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ലു​ലു​വി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ​ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ സി​ലി​ക്ക​ൺ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ അ​​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഗ്രോ​സ​റി, ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ്, റോ​സ്ട്രി, ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ്, ബു​ച്ച​റി, ഫി​ഷ്, ​ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി വി​ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യെ അ​ടു​ത്ത് കാ​ണാ​നാ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ലു​ലു​വി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. പ​ല​ർ​ക്കും സെ​ൽ​ഫി എ​ടു​ക്കാ​നും മൊ​ബൈ​ലി​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​നു​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടി​ലും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    X