Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഖൂ​സ് ആ​ർ​ട്സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 7:46 AM IST

    ഖൂ​സ് ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    text_fields
    bookmark_border
    വൈ​റ​ലാ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    ഖൂ​സ് ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​
    cancel
    camera_alt

    ഖൂസ്​ ആർട്​സ്​ ഫെസ്റ്റ്​ സന്ദർശിക്കുന്ന ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഖൂ​സ്​ ആ​ർ​ട്​​സ്​ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ആ ​അ​തി​ഥി​യെ ക​ണ്ട്​ അ​മ്പ​ര​ന്നു. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്​ നി​വാ​സി​ക​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​മ്പ​ര​പ്പു​ള​വാ​ക്കി​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​​ലെ​യാ​ണ്​ ഖൂസ്​ ആ​ർ​ട്​​സ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​സ​ർ​ക്ക​ൽ അ​വ​ന്യൂ​വി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി വി.​വി.​ഐ.​പി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സു​വ​ർ​ണ നി​റ​മു​ള്ള ക​ന്ദൂ​റ​യ​ണി​ഞ്ഞ്​ കൈ​യി​ൽ ചൂ​ര​ൽ വ​ടി​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ക​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന്​ അ​ഭി​വാ​ദ്യം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​തി​ർ​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ൽ​പ​നേ​രം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു വ​രു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഖൂസ്​ ആ​ർ​ട്​​സ്​ ഫെ​സ്​​റ്റ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Sheikh Mohammed visits Khus Arts Fest
    Similar News
    Next Story
    X