    date_range 29 April 2026 8:39 AM IST
    date_range 29 April 2026 8:39 AM IST

    അൽ ബറക്ക ഈത്തപ്പഴ ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ച്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​

    അൽ ബറക ഈത്തപ്പഴ സംസ്കരണ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുന്ന ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം

    ദുബൈ: അൽ ബറകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഈത്തപ്പഴ സംസ്കരണ ഫാക്ടറി യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം സന്ദർശിച്ചു.

    ദുബൈ ഇൻഡസ്​ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ എട്ട്​ ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്ക്​ പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം ടൺ ഉൽപാദന ശേഷിയുണ്ട്​. നൂതനമായ ഭക്ഷ്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ യു.എ.ഇ അതിന്‍റെ സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നത്​ തുടരുകയാണെന്ന്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ പറഞ്ഞു. നൂതനാശയങ്ങൾ, ശക്​തമായ ഉൽപാദന ശൃംഖലകൾ, ദേശീയ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ മത്സരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെയാണ്​ ഇത്​ സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടീകോം ഗ്രൂപ്പ്​ ചെയർമാൻ മാലിക്​ അൽ മാലികും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈത്തപ്പഴ ഉത്​പന്നങ്ങൾ യു.എസ്​, യു.കെ, യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 97 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്​ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്​.

    2004ൽ സ്ഥാപിച്ച ദുബൈ ഇൻഡസ്​ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ നിലവിൽ 350 ഫാക്ടറികളിലായി 17,000 തൊഴിലാളികളാണ്​ പ്രവർത്തിച്ച്​ വരുന്നത്​. ജബൽ അലി തുറമുഖം, ആൽ മക്​തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ ഫ്രൈറ്റ്​ ടെർമിനൽ എന്നിങ്ങനെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലയോട്​ ചേർന്ന്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ശക്​തമായ ലോജിസ്റ്റിക്​ കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ ദുബൈ ഇൻഡസ്​ട്രിയൽ സിറ്റിക്ക്​ കഴിയുന്നുണ്ട്​.

    TAGS:sheikh mohammedvisitDate Factory
    News Summary - Sheikh Mohammed visits Al Barakah Date Factory
