Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    14 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 9:03 AM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ​വ​ലി​യ​ൻ ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ​വ​ലി​യ​ൻ ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ജൈ​ടെക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ലി​ലെ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ​വ​ലി​യ​ൻ ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ജൈ​ടെ​ക്സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ദു​ബൈ​യു​ടെ പ​വ​ലി​യ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം പ​വ​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നൂ​ത​ന സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പു​തി​യ​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് റെ​ഡ് കാ​ർ​പ്പെ​റ്റ് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കോ​റി​ഡോ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നൊ​പ്പം ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം അ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ശൈ​ഖ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​യും മ​റ്റ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും പ്ര​ശം​സ​ക​ളും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ മി​ക​വി​ന്റെ​യും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യാ​ത്ര തു​ട​രാ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യെ​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newssheikh mohammedvisitingDubai G.D.R.F.A
