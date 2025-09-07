Begin typing your search above and press return to search.
    7 Sept 2025 11:04 AM IST
    7 Sept 2025 11:04 AM IST

    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ‘അഡിഹെക്സ്​’ സന്ദർശിച്ചു; വി​വി​ധ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ച്ചു

    Sheikh Mohammed visited ‘Adihex’; viewed exhibitions in various pavilions
    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ‘അ​ഡി​ഹെ​ക്സ്​’ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രി​ലൊ​രാ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ(​അ​ഡ്​​നെ​ക്) പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന 22ാമ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ(​അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ്) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ നൂ​ത​ന​മാ​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ത​ല​മു​റ​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​ത്യേ​കം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ‘മെ​ന’ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണ് അ​ല്‍ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ​നി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ല്‍ അ​ഡ്‌​ന​ക് സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴു​വ​രെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ണേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ഡ്‌​ന​ക് ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ് അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍റി, വേ​ട്ട, കു​തി​ര​സ​വാ​രി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ഔ​ട്ട് ഡൗ​ര്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്‌​കാ​ര​വു​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. 92,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് വേ​ദി. മു​ന്‍ ത​വ​ണ​ത്തേ​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​സ്തൃ​തി ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 68 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

