    date_range 22 April 2026 6:41 AM IST
    date_range 22 April 2026 6:41 AM IST

    ബീച്ച്​ വികസന പദ്ധതി വിലയിരുത്തി ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​; 300 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ പദ്ധതി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്​

    ദുബൈ: വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്​ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദുബൈ ബീച്ച്​ വികസന പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം. 2040ഓടെ ലോകത്ത്​ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമായി ദുബൈയെ മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ​ 300 കോടി ദിർഹം ചെലവിലാണ്​​ ദുബൈ ബീച്ച്​ വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എമിറേറ്റിലെ ബീച്ചുകളുടെ ശേഷി 170 ശതമാനം വർധിക്കും. പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്​​​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ എക്സിലൂടെ വ്യക്​തമാക്കി. അൽ മംസാർ ബീച്ചിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. പ്രതിവർഷം 70 ലക്ഷം സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് 40 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിലാണ് പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നത്. കാലതാമസങ്ങളില്ലാതെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിലാണ്​ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്​​. പദ്ധതി ഒരു ഘട്ടത്തിലും നിലച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിലക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശൈഖ് മുഹമ്മദ്‌ എക്സിൽ കുറിച്ചു. എമിറേറ്റിലെ തുറസായ പൊതുയിടങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നതെന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. അടിസ്ഥാന വിനോദ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കും. ലോകത്ത്​ ആദ്യമായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ബീച്ച്, ഫ്ലോട്ടിങ് വാക്ക് വേ, വാട്ടർഫ്രണ്ട് റസ്റ്റാറന്‍റ്​, സൈക്ലിങ്, ജോഗിങ് പാതകൾ, സ്‌കേറ്റ് പാർക്ക്, കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ, വിശ്രമ-വിനോദ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ. ബീച്ചുകൾ നിശ്ചയദാർഢ്യ സൗഹൃദമാക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

    ബീച്ച് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ നിരീക്ഷണത്തിനായി നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ.) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കും. 2040ഓടെ പൊതുബീച്ചുകളുടെ നീളം 105 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    TAGS:DubaiUAE Newssheikh mohammedbeaches
    News Summary - Sheikh Mohammed reviews beach development project; Dh3 billion project is progressing rapidly
